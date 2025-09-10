Sep 10, 2025 5:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ولي العهد السعودي: الناتج المحلي تجاوز 4.5 تريليون ريال ورؤية 2030 تجسد ما تحقق في تطوير البنية التحتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o