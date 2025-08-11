Aug 11, 2025 7:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o