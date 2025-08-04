إعتبر ويليام نون شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون، في حديث للـ”MTV”، أن "اليد التي كانت تعرقل التحقيقات بانفجار المرفأ قُطعت بعد كلّ ما حدث في البلد".

ووجّه نداء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"رفع الغطاء عن كل مطلوب للتحقيق" وقال:"الرئيس بري يعرقل الملف والمطلوبون من جماعته لا يأتون الى التحقيق".

أضاف نون:"نحن بجو جدّي ونتمنى ان يكون الجميع تحت سلطة الدولة وشبعنا كلاما ولا نحتمل المزيد من الوعود انما نريد أفعالا ".

وتابع:"مع الرئيس عون صفينا القلوب وفتحتنا صفحة جديدة ونريده داعماً للملف عبر تأمين الجو السياسي واعتقد ان لديه النية لذلك".