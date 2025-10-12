Oct 12, 2025 9:10 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها

أبرق النائب والوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعزيَّين بوفاة ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين العاملين في الديوان الأميري، من جراء حادث مروري في أثناء توجّههم لأداء مهامّهم في مدينة شرم الشيخ المصريّة. 

وفي البرقيتين، "تضامن مع دولة قطر في المصاب الأليم هذا، وتمنٍّ بأن تمضي الدبلوماسيّة القطريّة الفاعلة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة". 

 

كما أبرقا أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطريّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ حيث أكدا "الاعتزاز بالعلاقات الأخويّة التي تجمع لبنان وقطر"، وتمنَّيا "الشفاء العاجل للمصابين".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o