أبرق النائب والوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعزيَّين بوفاة ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين العاملين في الديوان الأميري، من جراء حادث مروري في أثناء توجّههم لأداء مهامّهم في مدينة شرم الشيخ المصريّة.

وفي البرقيتين، "تضامن مع دولة قطر في المصاب الأليم هذا، وتمنٍّ بأن تمضي الدبلوماسيّة القطريّة الفاعلة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أبرقا أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطريّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ حيث أكدا "الاعتزاز بالعلاقات الأخويّة التي تجمع لبنان وقطر"، وتمنَّيا "الشفاء العاجل للمصابين".