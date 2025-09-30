تحضيراً للإنتخابات النيابية، عيّن المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر معاوناً لرئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية، وعَيّن وليد فارس أميناً عاماً للحزب خلفاً له.

فارس من مواليد صيدا 1955 متزوج وله وابنتان.

مجاز في الحقوق وحائز على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ ومحام بالاستئناف في نقابة محامي بيروت.

وأنتسب الى حزب الكتائب سنة 1974بعدما امضى ثلاث سنوات في مصلحة الطلاب وتسلم مسؤوليات عدة.

مقاتل في صفوف القوى النظامية الكتائبية خلال حرب السنتين وحرب المئة يوم سنة 1978.

استلم رئاسة مكتب العلاقات الخارجية الخاصة في القوات اللبنانية من سنة 1981 تحت قيادة الرئيس بشير الجميّل وحتى سنة 1985.

تدرّج في المسؤوليات الحزبية المختلفة فعيّن رئيس قسم معاصر بيت الدين ثمّ امين سر اقليم الشوف، ثم انتخب عضواً في المكتب السياسي سنة 2005 وعيّن نائب امين عام الحزب سنة 2007 قبل ان يتولّى مهام الامين العام للحزب سنة 2010.

عيّن رئيساً للهيئة الاغترابية منذ سنة 2012 حتى تاريخه حيث قام المكتب السياسي بتعيينه نائباً ثالثاً للرئيس للشؤون الاغترابية..

ناشط في الحركة الكشفية ومن مؤسسي جمعية تشانس للاطفال المصابين بالسرطان ومؤسس رعية سان لويس المارونية في فرنسا.