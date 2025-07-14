Jul 14, 2025 2:08 PMClock
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وليد جنبلاط للنهار: نتمنى أن يعود الأمن والوفاق الى السويداء من خلال حل سياسي وتحت رعاية السلطة السورية التي نحن على تواصل معها

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