Jul 18, 2025 7:41 PMClock
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وليد جنبلاط للجزيرة: الدولة السورية قادرة على وقف العشائر واستمرار القتال يعزز موقف الهجري الذي يرفض الحوار

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