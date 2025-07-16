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Jul 16, 2025 4:47 PM
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وليد جنبلاط لـلتلفزيون السوري: إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم وهذا البعض استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين
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وزير الإعلام السوري: غياب دور الدولة في السويداء هو ما ساهم في زيادة التوتر والتصعيد
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وزير الإعلام السوري: المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون سلكت طرقاً مختلفة واستهدفت أبناء العشائر والدولة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها
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وزير الإعلام السوري: الدولة تعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى السويداء
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