Jul 16, 2025 4:47 PMClock
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وليد جنبلاط لـلتلفزيون السوري: إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم وهذا البعض استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين

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