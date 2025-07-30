Jul 30, 2025 10:47 AMClock
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وليام نون: نحن ننتظر القضاء والقرار الظني لم يصدر بعد وهناك مطلوبون يمتنعون عن المثول أمام القضاة، وللأسف لم تعد قضية انفجار مرفأ بيروت تهم المرجعيات

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