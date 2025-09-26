Sep 26, 2025 7:20 PMClock
وكيل حاكم مصرف لبنان السابق المحامي مارك حبقة: تم إخلاء سلامة بناء على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بعدما قمنا بإيداع الافادة إيمانًا بالقضاء

