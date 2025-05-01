May 1, 2025 2:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: يجب ألا تكون المساعدات وأرواح المدنيين ورقة مساومة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o