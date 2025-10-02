Oct 2, 2025 11:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج لجهود إنسانية دون عوائق بغزة لكن العاملين بالمجال الإنساني علقوا مهامهم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o