Apr 26, 2025 7:45 AMClock
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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: على "إسرائيل" وقف عرقلة جهودنا لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزة

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