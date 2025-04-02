Apr 2, 2025 5:30 PMClock
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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو: انهيار وقف إطلاق النار في غزة كان وحشيا للغاية

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