Jul 31, 2025 11:00 PMClock
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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إذا كان هناك من يستطيع تغيير موقف حكومة إسرائيل فهم الأميركيون

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