Apr 4, 2025 8:22 AMClock
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وكالة يونهاب: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا مؤخرا على خطة لنقل بطاريات صواريخ "باتريوت" الأميركية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط مؤقتا

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