Jul 30, 2025 7:02 AMClock
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وكالة نوفوستي: موجات تسونامي تغمر أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك شرقي روسيا بعد زلزال كامتشاتكا العنيف

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