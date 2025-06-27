Jun 27, 2025 7:22 PMClock
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وكالة نقلًا عن مصدر طبيّ: غارات للقوات شبه العسكرية سودانية على مدينة في دارفور تقتل 13 شخصًا بينهم 3 أطفال

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