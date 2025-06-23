Jun 23, 2025 1:17 PMClock
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وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران: هجوم إسرائيلي على سجن إيفين وأجزاء من السجن تضررت لكن الوضع تحت السيطرة

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