Jun 20, 2025 10:30 PMClock
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وكالة مهر الإيرانية: المضادات الدفاعية تتصدى لمسيرات إسرائيلية صغيرة في أجواء مدينة تبريز شمال غربي البلاد

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