Jun 20, 2025 6:08 PMClock
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وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف إسرائيلية في شيراز جنوب غربي البلاد

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