Jun 25, 2025 6:34 AMClock
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وكالة مهر الإيرانية: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران وحدها خلال الأيام الأخيرة

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