Jun 21, 2025 7:20 PMClock
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وكالة "فارس": مقتل 5 جنود وإصابة 9 من أفراد الجيش الإيراني في هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة نفط شهر

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