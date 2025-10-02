Oct 2, 2025 2:54 PMClock
أبرز الأحداث
وكالة "فارس" عن مصدر في جامعة طهران: الانفجار ناجم عن أنبوبة هيدروجين في أحد المختبرات وأدى إلى إصابة 3 طلاب

