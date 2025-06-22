Jun 22, 2025 4:38 PMClock
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وكالة "فارس" عن مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة

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