Jun 27, 2025 4:58 PMClock
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وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية: مزاعم دخول الموساد إلى فوردو محاولة لتضخيم قوة العدو واستكمال لحربه الإعلامية

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