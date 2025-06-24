Jun 24, 2025 4:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة فارس تعلن مقتل نائب رئيس جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية علي رضا لطفي في غارات يوم الاثنين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o