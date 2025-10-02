Oct 2, 2025 2:52 PMClock
وكالة "فارس": انفجار في أحد مختبرات مجمع كليات الهندسة بجامعة طهران في أمير آباد وسط العاصمة

