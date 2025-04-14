Apr 14, 2025 1:01 PMClock
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وكالة "فارس" الإيرانية: مصادر تنفي ما يتم تداوله حول لقاء وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي لمدة 45 دقيقة على هامش مفاوضات مسقط

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