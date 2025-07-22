Jul 22, 2025 12:11 PMClock
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وكالة فارس الإيرانية: القبض على 48 سجينا فروا خلال الهجمات الإسرائيلية على سجن "إيفين" وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة 27 آخرين

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