Apr 28, 2025 8:18 PMClock
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وكالة فارس الإيرانية: إصدار بيان دقيق وتخصصي حول طبيعة الانفجار سيظل صعباً ما لم يتم إخماد الحريق بشكل كامل

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