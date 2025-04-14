Apr 14, 2025 7:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة سبوتنيك: السفير السوري في موسكو بشار الجعفري ينفي المعلومات بشأن طلبه اللجوء في روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o