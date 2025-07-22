Jul 22, 2025 7:11 PMClock
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وكالة "سانا": وفد من الأمم المتحدة وحافلات مخصصة لإجلاء العائلات المحتجزة يستعدّون للدخول إلى السويداء تمهيداً لنقلهم إلى درعا

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