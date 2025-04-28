Apr 28, 2025 10:43 PMClock
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وكالة سانا: غوتيريش يلتقي الشيباني في نيويورك ويجدد دعمه لرفع العقوبات عن سوريا

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