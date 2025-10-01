Oct 1, 2025 2:15 PMClock
وكالة "سانا" السورية: فرق الدفاع المدني تنقذ 5 عمال من العالقين تحت الأنقاض بعد انهيار أحد أسقف مبنى السرايا في دمشق وجاري العمل على إنقاذ عاملين آخرين

