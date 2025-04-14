Apr 14, 2025 1:32 PMClock
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وكالة "سانا" السورية: الانفجار الذي وقع في مدينة اللاذقية ناجم عن حريق بالقرب من مخلفات حربية قديمة دون وقوع أي أضرار بشرية

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