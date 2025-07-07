Jul 7, 2025 10:39 AMClock
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وكالة سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية

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