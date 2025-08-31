Aug 31, 2025 6:00 PMClock
أبرز الأحداث
وكالة سانا: الجيش السوري تصدى لمجموعة من قوات سوريا الديمقراطية حاولت التسلل إلى نقاط له بقرية تل ماعز شرق حلب

