May 2, 2025 10:38 PMClock
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وكالة حماية البيئة الأميركية تعلن خفض عدد موظفيها لأدنى مستوى منذ نحو 40 عاما

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