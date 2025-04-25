Apr 25, 2025 11:36 AMClock
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وكالة تسنيم: نائبا وزير الخارجية مجيد روانجي وكاظم أبادي سيترأسان الفريق التقني الإيراني في محادثات عُمان غدا

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