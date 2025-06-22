Jun 22, 2025 7:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة تسنيم: مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على مركزين عسكريين في يزد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o