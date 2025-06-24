Jun 24, 2025 12:31 PMClock
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وكالة تسنيم: مقتل 6 آخرين من أفراد الحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة في محافظة البرز أمس

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