Jul 12, 2025 3:37 PMClock
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وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم

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