Jun 21, 2025 12:54 PMClock
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وكالة تسنيم عن مساعد المدعي العام في محافظة يزد بإيران: إلقاء القبض على جاسوس أجنبي لجهاز الموساد

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