Jun 26, 2025 2:20 PMClock
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وكالة "تسنيم" عن رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية إلا بعد ضمان أمن منشآتنا النووية

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