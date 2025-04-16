Apr 16, 2025 9:58 AMClock
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وكالة تاس: وزير الخزانة الأميركي يرجح التوقيع على اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع

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