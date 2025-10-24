Oct 24, 2025 3:34 PMClock
أبرز الأحداث
وكالة تاس: ارتفاع عدد القتلى إلى 12 والمصابين إلى 29 جراء انفجار وقع في مصنع بمدينة كوبيسك في مقاطعة تشيليابينسك وسط روسيا

