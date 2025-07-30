Jul 30, 2025 7:37 AMClock
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وكالة "تاس": إجلاء نحو 2700 شخص إلى مناطق آمنة في جزر الكوريل بعد الزلزال الذي ضرب كامشاتكا الروسية

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