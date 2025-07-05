Jul 5, 2025 9:13 AMClock
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وكالة الطيران الفيدرالية الروسية: تعليق حركة الطيران بمطاري إيجيسك وإيفانوفا تحسباً لهجمات بمسيرات أوكرانية

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