Jul 7, 2025 5:26 PMClock
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وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني: انتهاء جلسة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة دون تحقيق اختراق

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